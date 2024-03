Giornata nazionale vittime del Covid: oggi il ricordo con le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bandiere a mezz'asta oggi, 18 marzo, su tutti gli edifici pubblici per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus istituita nel 2021 per ricordare quei tragici giorni dei camion militari che trasportavano decine e decine di bare di morti per la pandemia. Le immagini di quei giorni a Bergamo sono ancora vive nelle migliaia di persone che hanno perso l'affetto di una persona cara. Ma è un ricordo che tocca ancora molti perchè non si è riusciti a cancellare del tutto quello che resterà come la più grande silenziosa tragedia del mondo capace di aver prodotto più morti di una guerra. - (PRIMAPRESS)