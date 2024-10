Giornata mondiale del risparmio, Mattarella: “Bene individuale e collettivo. Risorsa del futuro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal risparmio, risorsa per il futuro,questa è la seconda caratteristica che gli è propria". Così il Presidente Mattarella alla Giornata mondiale del Risparmio. "La lotta all'inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari in qualsiasi Stato",ha detto il capo dello Stato. "Incoraggiare il risparmio, per rifarci alla previsione costituzionale, significa incentivarlo come fonte del processo economico".

In occasione della Giornata è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti:"Nei prossimi anni l'Ue dovrà colmare i divari con le altre economie mondiali. Saranno necessari ingenti investimenti che non potranno essere soddisfatti da risorse pubbliche, per i vincoli di bilancio,ma occorrerà mobilitare anche il risparmio privato. Le banche ha aggiunto Giorgetti - devono poter operare liberamente nel mercato europeo. E occorre dare alla competitività la stessa attenzione data in passato alla "stabilità". A conclusione del suo intervento Giorgetti ha anche voluto fare un passaggio su l'approvazione da parte delle agenzie di rating sull'andamento economico dell'Italia e dell'azione del governo riferendosi al report di Fitch pubblicato ieri. - (PRIMAPRESS)