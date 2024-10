Giornata Mondiale del Pane: dalla celebrazione di Nutella a Grande Impero fino all’AIBI

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 16 ottobre si celebra il World Bread Day, ovvero la Giornata Mondiale del Pane, insieme ad un'altra importante ricorrenza, istituita nel 1981, quella della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, organizzata dalla FAO.

In occasione di questa giornata, Grande Impero, azienda della pianificazione artigianale, organizza un Press Tour presso uno dei propri panifici, situato a Fiumicino, dove sarà possibile vivere l’esperienza della produzione del “pane 4.0” , in un mix di tradizione millenaria con l’innovazione. Attualmente il pane è uno dei più importanti elementi al centro dei dibattiti politici ed economici. Dal grano al pane i prezzi aumentano anche di dieci volte a causa di speculazioni e distorsioni all’interno delle filiere. Da un monitoraggio Eurostat su agosto emerge che il costo in Ue è cresciuto mediamente del 18% rispetto allo stesso mese del 2021, con l’Italia che si attesta a un +13,5%.

A celebrare la giornata sarà anche il progetto “Pane e Nutella®”, realizzato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, vuole essere un tributo all’arte della panificazione, intesa come patrimonio immateriale tra i più rilevanti nel nostro Paese. La nuova campagna di comunicazione dedicata al progetto si configura come un viaggio nel gusto tra i pani delle regioni italiane e sul mestiere tradizionale del Panettiere. Un racconto autentico che riporta al centro dell’attenzione l’arte della panificazione e che ha come protagonisti quattro veri panettieri, provenienti da diversi territori, per celebrare un binomio sempre diverso, ma ogni volta unico, grazie alla diversità dei pani del panorama italiano.

Ed infine AIBI, l’Associazione Italiana Bakery Ingredients, celebra la Giornata Mondiale del Pane, raccontando le preferenze di consumo degli italiani su questo alimento, pilastro della Dieta mediterranea. “E’ un prodotto che ha fatto la storia, ma che è anche capace di interpretare al meglio la modernità – spiega il presidente Alberto Molinari - Il pane acquistato oggi dai consumatori è molto cambiato negli ultimi decenni, proprio nell’intento di intercettare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e alla qualità di ciò che porta in tavola”. A prevalere sul mercato, secondo l’indagine promossa da AIBI, è il pane fresco artigianale, declinato in decine di tipologie. L’italiano medio ama variare, ma sceglie sulla base di parametri ben precisi. Il primo requisito, per il 66% degli operatori, è la qualità degli ingredienti, seguita dalla digeribilità del prodotto (54,4%). - (PRIMAPRESS)