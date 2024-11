Giornata Internazionale violenza sulle donne: domani alla Camera l’incontro Fidapa “Educare alla non violenza”

Elena Bonetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la Giornata internazionale della Violenza sulle donne, domani 25 novembre, si terrà l'incontro alla Camera dei Deputati "Difendere il futuro: Educare alla non violenza", promosso dalla Fidapa Bpw Italy. Appuntamento alle 16 nella Sala Matteotti, Piazza del Parlamento 19. Al centro, prevenzione e educazione a comportamenti rispettosi e non aggressivi. Presenti rappresentati delle istituzioni e del mondo accademico e associativo. Elena Bonetti, già ministra delle Pari opportunità aprirà l'incontro con i saluti istituzionali. - (PRIMAPRESS)