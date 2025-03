Giornata internazionale delle Foreste: i suoi ecosistemi da proteggere per garantire cibo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella Giornata Internazionale delle Foreste, che si celebra oggi 21 marzo, l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes – Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale) ribadisce l'importanza dell'osservazione del Regolamento Europeo sui prodotti a deforestazione zero (EUDR).

Istituita nel 2012, questa giornata nasce per diffondere consapevolezza forestale, incoraggiando i Paesi a intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgano foreste e alberi, come per esempio le campagne di piantumazione.

Il tema della Giornata Internazionale delle Foreste 2025 è “Foreste e cibo”, scelto per evidenziare il ruolo vitale delle foreste per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la nutrizione e il reperimento dei mezzi di sussistenza. Gli ecosistemi forestali forniscono cibo, combustibile, reddito e occupazione, proteggendo al contempo la fertilità del suolo, le risorse idriche e la biodiversità.

La EUDR si applica a un’ampia gamma di prodotti in legno (tra cui legname segato, materiali a base di legno, carta e mobili) ma anche alla gomma e a prodotti alimentari come l’olio di palma, la soia, il caffè, il cacao e la carne bovina e tutti i loro derivati. - (PRIMAPRESS)