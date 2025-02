Giornata Foibe, La Russa: Con la sua istituzione una pagina di storia ha acquistato dignità del ricordo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'eccidio delle Foibe e l'esodo di migliaia di italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia sono stati cancellati dalla memoria nazionale per troppo tempo, con innocenti brutalmente assassinati dai comunisti di Tito". Così il presidente del Senato La Russa, in occasione del Giorno del Ricordo. Con l'istituzione di questa Giornata, "questa pagina di storia ha riacquistato dignità". Per il presidente della Camera Fontana "la memoria di questi tragici eventi è un dovere collettivo. Rendiamo omaggio alle vittime delle Foibe e agli esuli". - (PRIMAPRESS)