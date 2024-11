Giordania, spari vicino all’ambasciata israeliana di Amman. Momani: “È stato attacco terroristico”

(PRIMAPRESS) - AMMAN (GIORDANIA) - Gli spari vicino all'ambasciata israeiana ad Amman in Giordania "è stato un attacco terroristico". Lo ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni giordano, Mohamed Momani, precisando in una nota che sono in corso indagini sull'aggressione che ha preso di mira le forze di sicurezza del Paese arabo. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Petra, nelle scorse ore la polizia ha sparato e ucciso un uomo armato che aveva aperto il fuoco contro una pattuglia nel quartiere Rabiah. Tre agenti sono rimasti feriti. - (PRIMAPRESS)