Giappone: esplosione durante un test all’Agenzia spaziale. Evacuato il centro ma non ci sarebbero vittime

GIAPPONE - Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio scoppiato in un sito dell'agenzia spaziale giapponese mentre stava testando un razzo Epsilon S a combustibile solido. L'esplosione è avvenuta durante il collaudo come ha riferito l'agenzia spaziale nipponica. "C'è stata un'anomalia durante il test di combustione odierno", si legge nel comunicato. "Stiamo cercando di valutare l'accaduto. Nessun ferito è stato segnalato al momento. Il caso è sotto indagine".L'emittente nazionale Nhk, ha mostrato imponenti fiamme e fumi bianchi sollevati intorno al sito.