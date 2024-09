Giappone: domani la nomina a primo ministro di Shigeru Ishiba. il 27 ottobre elezioni parlamentari

(PRIMAPRESS) - TOKIO (GIAPPONE) - Domani 1 ottobre Shigeru Ishiba (rappresentante del Partito Liberal Democratico) sarà eletto ufficialmente primo ministro del Giappone. Appena ufficializzato l'incarico Ishiba ha già dichiarato che indirà le elezioni parlamentari il 27 ottobre prossimo. Con le prossime elezioni, il nuovo leader di Lpd vuole ottenere il mandato popolare per attuare ciò che ha anticipato più volte come sgangiarsi dalla politica Usa e creare una Nato asiatica. Una situazione che finirebbe con rendere ancora più fragile gli ecosistemi internazionali con il proliferare di conflitti in atto. - (PRIMAPRESS)