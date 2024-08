Germania: si sarebbe costituito l’accoltellatore di Solingen ma la Procura indaga ancora sul caso

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - La Polizia tedesca e la procura di Duesseldorf hanno confermano che il sospetto autore dell'attacco di Solingen, che ha causato 3 morti e 8 feriti, si è costituito ed è stato arrestato. "Un uomo di 26 anni si è costituito alle autorità inquirenti dicendo di essere responsabile dell'attacco. E' stato temporaneamente arrestato. Il suo coinvolgimento nel crimine è oggetto di approfonditi accertamenti", si legge in una nota della stessa Procura. Un'altra persona, che avrebbe avuto contatti con il sospetto, è stata portata in una stazione di polizia per un confronto. - (PRIMAPRESS)