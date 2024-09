Germania: morto il pilota di motociclismo Luca Salvadori (32) durante una gara del RRC. Il cordoglio Ducati

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - E' morto a 32 anni il campione di motociclismo Luca Salvadori, a seguito di un incidente durante le qualifiche dell'Irrc (International Road Racing Championship), in Germania. Salvadori, milanese, youtuber molto seguito dagli appassionati oltre che pilota, è deceduto in ospedale per le ferite riportate nell'incidente sul tracciato stradale di Frohburg. "Ciao Luca, guida in pace". Con un post sui social la Ducati ricorda Salvadori. - (PRIMAPRESS)