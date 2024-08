GdF, cambio al vertice del Comando provinciale di Roma: Giancarlo Franzese subentra al generale Gavino Putzu

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Nella piazza d’armi della caserma “Francesco Arcioni” di via Nomentana, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Capitale tra il Generale di Brigata Gavino Putzu e il Generale di Brigata Giancarlo Franzese che occuperà la nuova posizione. La cerimonia del passaggio si è svolta alla presenza del Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa.

Il Generale Putzu, dopo due anni alla guida delle Fiamme Gialle capitoline, andrà ad assumere l’incarico di Comandante Regionale Trentino Alto Adige. Ecco chi è il Generale Franzese che provenie dal Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma: nato in Liguria nel 1969 ed è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza economicofinanziaria. Ha precedentemente ricoperto incarichi di responsabilità a Catania, Firenze, Milano, Pisa e presso il Comando Generale del Corpo. Il Generale di Divisione La Malfa ha ringraziato l’Ufficiale cedente per i lusinghieri risultati conseguiti, ha rivolto al nuovo Comandante Provinciale un augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico, auspicando che possa cogliere nuovi successi. - (PRIMAPRESS)