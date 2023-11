Gaza: tre infermieri morti nell'ospedale di Al-Shifa. Lo segnala il bollettino Onu che abbasserà la bandiera a mezz'asta

(PRIMAPRESS) - GAZA - Tre infermieri sono morti nell' ospedale Al-Shifa a Gaza, incluso nel perimetro del combattendo delle forze di terra israeliane. Lo afferma il bollettino di questa mattina delle Nazioni Unite. Secondo l'Onu inoltre, infrastrutture vitali, come la macchina per produrre ossigeno,serbatori d'acqua e un pozzo, l'unità cardiovascolare e il reparto maternità, sono state danneggiate anche se queste erano già ferme per l'assenza di energia elettrica. Secondo Unrwa più di 100 dei suoi dipendenti sono morti a Gaza dall'inizio dei bombardamenti. Onu abbasserà la bandiera a mezz'asta in"segno di rispetto" per gli infermieri uccisi. - (PRIMAPRESS)