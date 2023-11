Gaza: seconda giornata di tregua. Oggi il rilascio di altri prigionieri e altri camion in arrivo

(PRIMAPRESS) - GAZA - Un silenzio innaturale ha avvolto Gaza City tutta la notte senza le deflagrazioni delle bombe israeliane nella prima giornata di tregua. Le autocisterne che ieri erano entrate dal Valico di Rafah hanno consentito di riaccendere i generatori di corrente e portare la luce in qualche angolo della città non ridotta ad un cumulo di macerie. La tregua aveva fatto si che ieri tornassero a casa 39 palestinesi e 13 israeliani dopo il rilascio dalle prigioni israeliane e dalla prigionia a Gaza. Anche dieci tailandesi e un filippino sono stati liberati da Gaza e presto torneranno a casa.

Intanto oggi, nella seconda giornata di tregua, la segreteria del primo ministro israeliano Netanyhau afferma di aver ricevuto un elenco di prigionieri che saranno rilasciati in giornata.

I palestinesi di Gaza si godono una notte libera dagli attacchi israeliani, anche se la felicità si mescola all'incertezza per ciò che segue la breve tregua.