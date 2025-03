Gaza: proposta USA per una tregua fino alla conclusione del Ramadan e della Pesach con rilascio di ostaggi e prigionieri

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha presentato una proposta aggiornata degli Stati Uniti a Israele e Hamas per estendere l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza di alcune settimane. Lo riporta la testata statunitense Axios. Prevista l'estensione della tregua fino a dopo la fine del mese islamico del Ramadan e della Pesach ebraica. Hamas dovrebbe rilasciare nel primo giorno del prolungamento della tregua 5 ostaggi vivi e i resti di altri 9 ostaggi morti. - (PRIMAPRESS)