Gaza: notte di bombe israeliane su decine di obiettivi di Hamas. Non si conosce il numero delle vittime

(PRIMAPRESS) - GAZA - Aerei militari israeliani hanno compiuto raid vicino agli ospedali Al Shifa e Al Quds, a Gaza City. Lo riferiscono i media palestinesi. Non ci sono informazioni sulle vittime né sugli obiettivi degli attacchi. Il raid è avvenuto dopo che l'esercito israeliano ha annunciato che stava bombardando decine di siti collegati a Hamas nella Striscia. Colpite anche due cellule di Hezbollah in Libano. Secondo la tv Al Jazeera, si è trattato della "notte più sanguinosa" di bombardamenti su Gaza dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas in Israele anche se al momento non si conosce il numero delle vittime. - (PRIMAPRESS)