Gaza, l’allarme dell’Agenzia UNocha a Sud della città per caldo torrido e mancanza di cibo

GAZA - Questa volta è l'Agenzia Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha) a rilanciare l'allarme per i civili nel Sud di Gaza: la situazione "sta rapidamente peggiorando, anche per l'ondata di caldo estivo, in un' area dove il conflitto attivo e l'illegalità" impediscono di operare. "Molte famiglie riferiscono di consumare un solo pasto al giorno, e alcune uno ogni 2-3 giorni", scrive l'Unocha. I vincoli posti da Israele "continuano a minare gravemente la fornitura di assis- tenza e servizi umanitari essenziali a centinaia, migliaia di persone".