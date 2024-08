Gaza: esodo di migliaia di palestinesi dalla bombardata Deir el-Balah, la città che fu al centro delle Crociate

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Esodo di miglia di palestinesi che fuggono da alcune zone di Deir el-Balah, la città bombardata ieri dall'esercito israeliano. Deir el-Balah è una città collocata al centro della Striscia di Gaza, capitale del Governatorato di Dayr al-Balah. Fu sede del castello di Daron durante l'epoca delle crociate.

L'IDR ha emanato nuovi ordini di evacuazione e le sue forze avanzavano più in profondità nella sovraffollata città centrale.

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha denunciato un "attacco orribile" a un'altra scuola trasformata in rifugio nel nord di Gaza City. Almeno 8 persone sono state uccise nell'assalto israeliano alla scuola Salah al-Din.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato ancora una volta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sollecitando "l'urgenza" di raggiungere un cessate il fuoco temporaneo in mezzo a segnalazioni di una situazione di oggettivo stallo nei colloqui di tregua in corso a Doha facendo emergere posizioni difficilmente conciliabili tra il governo israeliano e i rappresentanti di Hamas e rendendo ancora una volta vano il viaggio terminato ieri dal Segretario di Stato USA, Blinken. - (PRIMAPRESS)