Gaza e Israele: vittime di un conflitto senza più mediatori. Oggi decine di morti a Khan Yunis e Raanana

(PRIMAPRESS) - Gaza, decine di morti nei raid notturni Decine di persone, fra cui anche donne e bambini, sono rimaste uccise nei bombardamenti avvenuti nella notte a Gaza. I raid compiuti dall'aviazione israeliana hanno preso di mira Khan Yunis, nel sud della Striscia, e il vicino campo profughi di elBureij. Lo rende noto l'agenzia palestinese Wafa. La situazione viene descritta come "catastrofica" a causa dei massacri che avvengono mentre nella Striscia di Gaza le comunicazioni telefoniche restano bloccate per il quarto giorno, complicando le operazioni di soccorso. Intanto nel centro di Israele, la polizia israeliana ha confermato che gli attacchi avvenuti a Raanana "sono un attentato terroristico". Finora il bilancio degli attentati - con le auto lanciate in corsa sui passanti e gli attacchi al coltello - sono almeno 11 le vittime. La polizia ha arrestato come uno dei possibili autori degli attacchi un palestinese di Hebron, in Cisgiordania. - (PRIMAPRESS)