Gaza, direttore Ministero Sanità: “È una menzogna di Israele l’esistenza dei tunnel sotto l’ospedale Al-Shifa”

(PRIMAPRESS) - GAZA - Mounir el-Boursh, direttore del ministero della Sanità di Gaza, ha respinto l’affermazione di Israele secondo cui avrebbe trovato un tunnel di Hamas presso l’ospedale al-Shifa, descrivendolo come una “pura menzogna”. Ma di contro l'esercito israeliano ha mostrato immagini di locali e cunicoli descritti come essere sotto l'ospedale.

Israele ha continuato i suoi attacchi mortali contro Gaza, prendendo di mira diverse aree dell’enclave, compresa la vicinanza dell’ospedale indonesiano. Dall’inizio dei bombardamenti, il 7 ottobre, sono state uccise più di 13.000 persone. In Israele, il bilancio ufficiale delle vittime degli attacchi di Hamas ammonta a circa 1.200.

Il Comitato per la protezione dei giornalisti ha affermato che 48 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi dall'inizio del conflitto; 43 delle persone uccise erano palestinesi, quattro erano israeliani e uno libanese.

Intanto si apre un nuovo pericoloso fronte nel conflitto in MediOriente: I ribelli Houthi dello Yemen hanno sequestrato una nave mercantile collegata a Israele nel Mar Rosso e preso in ostaggio due dozzine di membri dell’equipaggio, sollevando il timore di una più ampia escalation.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ieri ha confermato di aver evacuato 31 bambini nati prematuri dall'ospedale al-Shifa per trasferirli nel sud di Gaza. Tuttavia, piu di 200 pazienti sono ancora bloccati nell'ospedale di Al-Shifa. - (PRIMAPRESS)