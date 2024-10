Gaza, confermata dall’Idf l’identità del corpo del leader di Hamas, Sinwar con un test del DNA

(PRIMAPRESS) - GAZA - Sino i media israeliani ad annunciare che tutti i test sul DNA effettuati sul corpo di un miliziano ucciso a Gaza in combattimento, confermerebbero l'identità del leader di Hamas Yahya Sinwar e la sua morte. È un comunicato delle Forze di difesa israeliane a confermare l'identità. "Nell'edificio in cui sono stati eliminati i terroristi non c'erano segni della presenza di ostaggi", si legge ancora nel comunicato dell'Idf. - (PRIMAPRESS)