Gaza, colloquio Biden-Netanyahau: si ad apertura di corridoi umanitari ma eliminazione di Hamas

La telefonata tra Joe Biden e il primo ministro israeliano Netanyhau sulla situazione a Gaza, non era affatto scontata, perchè il presidente Usa da più di un mese aveva chiuso i contatti con il premier in contrasto con l'aggressione palestinese senza tener conto della necessità di far arrivare aiuti umanitari nei campi profughi a Rafah. Una frattura non con il popolo israeliano ma proprio con Netanyhau troppo condizionato dalla minoranze politiche al governo di Tel Aviv. La telefonata di oggi, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, sembrebbe aver strappato la promessa dei corridoi per gli aiuti ma restano vivi tutti gli obiettivi di Netanyhau: "l'eliminazione di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e la promessa che Gaza non sarà più una minaccia ma arriveranno gli aiuti necessari"