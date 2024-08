Gaza City: oltre 90 i morti in un attacco israeliano. Scontro tra fonti palestinesi e IDF

(PRIMAPRESS) - GAZA - È scontro di versioni tra fonti palestinesi ed israeliane sulle bombe sganciate su una ex scuola a Gaza City che ospitava sfollati ma secondo la versione dell'IDF ci sarebbero stati combattenti di Hamas. La Protezione Civile a Gaza ha riferito che le vittime sono tra i 90 e i 100. Numerosi feriti. Fonti mediche di Gaza hanno descritto un "massacro atroce, con corpi in fiamme". Secondo fonti palestinesi, la scuola è stata presa di mira tre volte e "ospitava palestinesi sfollati" .L'esercito israeliano ha riferito che la scuola era usata dai combattenti e leader di Hamas come loro nascondiglio. "C'erano terroristi che pianificavano attentati" - (PRIMAPRESS)