Gaza: arrestato dalle forze israeliane direttore e sanitari dell’ospedale al-Shifa. Scoperta una fossa comune

(PRIMAPRESS) - GAZA - È un secco comunicato delle forze israeliane a Gaza a informare che Il dottor Mohammad Abu Salmiya, il direttore dell'ospedale al-Shifa di Gaza, è stato arrestato insieme ad altri medici. Notizia confermata dallo stesso personale ospedaliero. Gli arresti dei sanitari sarebbero avvenuti per il loro coinvolgimento nella protezione dei terroristi di Hamas. Le forze israeliane hanno chiesto anche l'evacuazione entro 4 ore dell'o- spedale Indonesiano della Striscia. Intanto, l'agenzia di stampa France Presse riferisce di una fossa comune nel cimitero di Khan Yunis (sud della Striscia). Decine di persone non identificate sono state avvolte in teli blu. Alcuni dei corpi calati nella fossa avevano le dimensioni di bambini. - (PRIMAPRESS)