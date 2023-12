Gaza: ancora rinvio per il voto del Consiglio Europeo ONU per una tregua. USA chiede più tempo

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Slitta ancora il voto del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla situazione a Gaza, già rinviato più volte, per consentire il proseguimento dei negoziati sul testo. L'ultima bozza,preparata dagli Emirati Arabi,chiede la "sospensione" delle ostilità nel territorio palestinese per consentire la consegna di maggiori aiuti umanitari. La votazione era fissata per le 17. Ma gli Stati Uniti hanno chiesto più tempo. I colloqui continuavano nel tentativo di convincere l'amministrazione Biden ad astenersi o a votare a favore. - (PRIMAPRESS)