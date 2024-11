Gaza: 88 vittime negli attacchi israeliani nel nord della Striscia. Incomprensibile la posizione Usa

(PRIMAPRESS) - GAZA - Le forze israeliane non danno respiro negli insediamenti a nord di Gaza. Questa mattina sono stati uccisi 88 palestinesi in due ondate di attacchi a Beit Lahiya e nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City.

Il Senato americano respinge il tentativo di bloccare le spedizioni di armi a Israele poco dopo che Washington ha posto il veto a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza.

Gli ultimi attacchi di Israele contro Libano e Siria uccidono nove persone a Tiro e 36 a Palmira, mentre il leader di Hezbollah Naim Qassem chiede un cessate il fuoco completo e la “protezione della sovranità del Libano” in qualsiasi accordo di tregua. - (PRIMAPRESS)