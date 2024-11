Gaza: 19 vittime e 40 feriti nei raid israeliani di questa mattina all’alba. La condanna di Netanyhau

(PRIMAPRESS) - GAZA - Almeno 19 persone, fra cui anche bambini, sono morte e altre 40 sono rimaste ferite a causa di raid aerei notturni di Israele sulla Striscia di Gaza. Lo afferma la Protezione civile di Gaza, espressione di Hamas. "Diciannove palestinesi sono stati uccisi e oltre 40 sono stati feriti in tre massacri provocati dagli attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza fra la mezzanotte e questa mattina", oltre che per tiri d'artiglieria dell'Idf, afferma il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal.

Intanto pesa e alimenta lo scontro all'Onu e tra i leader dei paesi sulla sentenza della Corte penale internazionale per il mandato d'arresto di Netanyhau. "Motivazioni che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica".Aveva detto ieri il premier Meloni. Il tema sarà posto nella prossima ministeriale Esteri del G7 a Fiuggi, dal 25 al 26 novembre. - (PRIMAPRESS)