Garante per l’infanzia: arriva la proposta di certificato del casellario giudiziario per chi lavora con adolescenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Chi ha commesso reati sessuali non può svolgere attività a contatto con bambini e ragazzi: anche chi fa volontariato in oratori,palestre,campi da gioco,as- sociazioni,campi estivi deve presentare il certificato del casellario giudiziale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro". Lo propone il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Garlatti, in occasione della Giornata dell'Infanzia. Sulla violenza nelle relazioni tra adolescen- ti,dice il Garante, serve creare centri specifici antiviolenza per minori. - (PRIMAPRESS)