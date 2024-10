Furto dati sensibili: arrestate 6 persone entrate nei sistemi di SDI, Serpico e INPS

(PRIMAPRESS) - VARESE - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese hanno arrestato sei persone accusate di aver trafugato dati sensibili e segreti da importanti banche dati nazionali, come SDI, Serpico e INPS,relative ad esponenti politici per poi essere rivendute. L'inchiesta,coordinata dai pm milanesi Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco.guidata del procuratore Marcello Viola, assume particolare delicatezza perché le informazioni sottratte sono considerate dalla Procura strategiche per la sicurezza nazionale. - (PRIMAPRESS)