Funerali privati per Maria Fida Moro (77), la figlia di Aldo. Osservato un minuto di silenzio in Aula

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si svolgeranno in forma assolutamente privata i funerali di Maria Fida,figlia di Aldo Moro, la figlia primogenita dell'ex presidente del Consiglio ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978. Maria Fida è morta in una clinica romana ed era malata da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano sensibilmente peggiorate. Aveva 77 anni. Era stata senatrice per una legislatura, eletta con la Dc nel 1987. L'Aula oggi ha osservato un minuto di silenzio. - (PRIMAPRESS)