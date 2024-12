Funerali Angiolino Lonardi: domani la cerimonia del giornalista alla chiesa Santa Chiara a Roma

(PRIMAPRESS) - GROMA - Si terranno domani 23 dicembre le esequie del giornalista Angiolino Lonardi scomparso dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre alle ore 14.30 presso la chiesa di Santa Chiara a Roma, Via Riccardo Zandonai. Leonardi è stato fondatore del primo canale Rai di servizio sul digitale terrestre. Ha ricoperto ruoli di prestigio nella televisione pubblica e ha formato generazioni di professionisti insegnando comunicazione dei nuovi media all’Università "La Sapienza" di Roma e comunicazione della telefonia all’Università Pontificia della Santa Croce.

Nel corso della sua carriera, è stato Vice Direttore di Radio Rai, del Giornale Radio Rai e del Tg2, contribuendo al rinnovamento dell'informazione radiotelevisiva. Collaboratore del quotidiano "La voce" di Montanelli e direttore de "Il Sabato", Lonardi ha inoltre fondato l’agenzia di stampa Orao News e si è distinto per il suo lavoro pionieristico negli anni ’80 sulle tecnologie per la sistematizzazione dei dati e la diffusione dei mass media. - (PRIMAPRESS)