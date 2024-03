Frosinone: è caccia agli autori della sparatoria in cui è rimasto ucciso un albanese e tre feriti

(PRIMAPRESS) - FROSINONE - Sono ricercati dalle forze dell'ordine i due uomini in fuga che hann sparato ieri sera in un bar nella zona commerciale di Frosinone. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. La vittima è un giovane albanese che si trovava seduto al bar insieme agli altri tre connazionali feriti e traspotati in ospedale.Sarebbe stato raggiunto da un proiettile al collo. Inutili i tentativi di rianimarlo. I due erano sopraggiunti al locale a bordo di una macchina poi al culmine di una lite gli spari. - (PRIMAPRESS)