Forum Ambrosetti a Cernobbio: oggi incontro di Zelensky con la premier Meloni

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO (COMO) - L'Ucraina ha deciso di agire con una operazione offensiva nella regione russa di Kursk "per prevenire un'offensiva russa nel nord del Paese". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky,intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio dove oggi incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "L'Italia ci aiuterà anche nella ricostruzione, stiamo preparando una conferenza in Italia per l'anno prossimo incentrata sulla ricostruzione", aveva detto ieri Zelensky ma l'intenzione adesso è di chiedere ancora un sostegno in armi all'Italia. - (PRIMAPRESS)