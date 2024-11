Fisco: per l'acconto di novembre torna la proposta di rateizzazione di Gusmeroli (Lega): "Pagare le tasse a consuntivo è una politica di fisco amico"

(PRIMAPRESS) - ROMA - C’attesa per conoscere le determinazioni circa la possibilità di rateizzazione del secondo acconto di novembre relativo al periodo d’imposta 2024. A porre la richiesta al ministro dell’Economia, Giancarlo giorgetti, è stato il Presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, Alberto Gusmeroli.

“Un provvedimento della Lega a mia prima firma era stato già adottato lo scorso anno ed era stato accolto con un sospiro di sollievo da parte dei contribuenti - dice Gusmeroli - Per la prima volta, dopo 50 anni, piccole imprese hanno potuto pafgare le tasse a consuntivo. Cioè solo a riscossione delle fatture emesse. E’ così che si intraprende la strada per un fisco amico e per combattere l’evasione che in alcuni casi è generata da indebitamenti con le banche per pagare le tasse”. Ha concluso Gusmeroli. - (PRIMAPRESS)