Firenze, una “meretrice” per colpa dell’overtourism. È polemica tra Hollberg e Sangiuliano. Poi le scuse

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Che la questione overtourism per le città d'arte sia un problema di non facile situazione è risaputo. Alla prossima Borsa del Turismo di Milano se ne parlerà ancora ma le scelte non sono facili. Ed è stato proprio questo problema ad aver fatto scivolare Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze, in una polemica con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Firenze è molto bella e vorrei che tornasse ai cittadini e non fosse solo schiacciata dal turismo. Purtroppo questa città negli ultimi otto anni si è molto alienata dalle sue origini". "Una volta che una città è diventata meretrice sarà impossibile farla tornare vergine e se non si mette adesso il freno assoluto non ci sarà più speranza". Ed è questa la frase che ha fatto indispettire il ministro Sangiuliano. "Paole offensive" ha sbottato il ministro. Ma in serata sono arrivate le scuse della direttrice. Quello che intendevo dire è che Firenze deve essere testimone per tutta Italia di un turismo sempre più consapevole, non mordi e fuggi”. - (PRIMAPRESS)