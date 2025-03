Ferrotranvieri: revocato lo sciopero del 1 aprile dopo i nodi sciolti al Ministero dei Trasporti ma resta quello del 21

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Sciolti finalmente i nodi presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità - Tpl) e conseguentemente viene revocato lo sciopero proclamato per il prossimo 1 aprile". Lo hanno riferito unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, al termine dell'incontro al Mit in cui è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto. Au- menti medi mensili tra i 220 e 240 euro. Ma di contro domani venerdì 21 rischia di essere pesante per la mobilità per lo sciopero nazionale dei trasporti locali, tram e metro con modalità di stop diverse città per città nelle 24 ore di agitazione proclamate da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas. Una mobilitazione con la quale vengono chiesti incrementi salariali, condizioni di lavoro meno usuranti, maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri e contro le privatizzazioni. - (PRIMAPRESS)