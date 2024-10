Ferrara: attesa oggi piena del Po. Evacuate preventivamente 7 nuclei familiari a Pontelagoscuro

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Completata questa mattina l'evacuazione di sette nuclei familiari in previsione della piena del Po in una delle aree della sponda ferrarese. I cittadini e le ditte elencate nell’ordinanza dovranno evacuare dagli immobili presenti in golena in caso di superamento della soglia idrometrica di livello 3 pari a m. 2,50. Si tratta di una precauzione in cui il Po dovesse superare la soglia rossa. La piena è attesa in zona Pontelagoscuro.

“ - (PRIMAPRESS)