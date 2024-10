Feriti Unifil, Michel (Consiglio UE): “Attacco contro missione di pace UN inaccettabile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite non è responsabile, non è accettabile ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale".Così il presidente del Consiglio europeo, Michel, a margine di un vertice del sud-est asiatico nel Laos. Il portavoce della missione Onu ha dichiarato che lo forze israeliane hanno colpito il quartier generale e due basi italiane. Feriti lievemente due caschi blu indonesiani. Ieri il ministro della Difesa italiano, Crosetto, aveva convocato l'ambasciatore israeliano per formalizzare la protesta del governo sull'azione che ha messo in pericolo anche il contingente italiano. - (PRIMAPRESS)