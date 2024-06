Europee: ultimo giorno di campagna per i candidati. Domani scatta il silenzio vigilato dall’Agcom

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ultimo giorno oggi di campagna elettorale per le elezioni europee in Italia. E da domani l'Agcom vigilerà sul silenzio elettorale a cui si dovranno attendere partiti e candidati. La stessa Giorgia Meloni dovrà fare attenzione a scindere il suo ruolo di premier del paese con quello di candidata di Fratelli d'Italia. Nel giorno di chiusura della campagna Matteo Salvini e Roberto Vannacci sono impegnati a Roma per tirare la volata della Lega, così come Elly Schlein per il Pd. Matteo Renzi ed Emma Bonino saranno insieme all'ultimo comizio della loro lista Stati Uniti d'Europa. Saranno a Napoli, invece, Antonio Tajani, Carlo Calenda e Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, la docente milanese precaria candidata con Alleanza Verdi di Sinistra e attualmente ai domiciliari a Budapest con l'accusa di aggressione ad attivisti di estrema destra ma lei stessa aderente a gruppi antagonisti. - (PRIMAPRESS)