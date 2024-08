Estradizione dagli Emirati Arabi di Danilo Coppola: l’immobiliarista sconterà in Italia una pena di oltre 6 anni per bancarotta

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' atterrato stamane all'aeroporto di Fiumicino Danilo Coppola,immobiliarista romano estradato in Italia dagli Emirati Arabi Uniti. Su di lui pendeva un mandato di cattura per bancarotta ed era stata chiesta l'estradizione dagli Emirati Arabi dove si era r8fugiato. Coppola si è imbarcato su un volo partito da Abu Dhabi dopo la decisione presa dalle autorità giudiziarie e governative degli Emirati sull'estradizione richiesta dall'Italia. Coppola era stato arrestato a dicembre scorso ad Abu Dhabi ed ora dovrà scontare un residuo di pena in carcere di 6 anni, 2 mesi e 12 giorni. - (PRIMAPRESS)