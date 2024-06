Esami maturità: oggi la prima prova scritta per oltre mezzo milioni di studenti. Pirandello e Montalcini nelle tracce

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi la campanella per gli esami di maturità ha suonato alle 8,30. Esami tornati alla formula tradizionale pre-Covid, con due scritti e un colloquio ed oggi per oltre mezzo milioni di studenti si parte con la prima prova, quella di italiano. Saranno disponibili sei ore di tempo. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce uguali per tutti, selezionate dal ministero e suddivise in tre tipologie: analisi di un testo di prosa o poesia, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica su tematiche di attualità. Nelle varie sessioni d'esame del passato sono isciti anche autori poco studiati come Claudio Magris o Giorgio Caproni. Vedremo tra poco. Domani, intanto la seconda prova.

Ecco le tracce delle prove di italiano rese pubbliche dal Ministero dell'Istruzione:

Luigi Pirandello con un testo tratto da Quaderno di Serafino Gubbio Operatore. ... Per la traccia storico-politica è stato scelto un brano di Giuseppe Galasso, storico, giornalista e politico tratto da Storia d'Europa. ... Un brano di Rita Levi Montalcini da Elogio dell'imperfezione. - (PRIMAPRESS)