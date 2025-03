Ercolano: figlia sequestrata in casa per impedire un “fidanzamento di genere”. Arrestati genitori

(PRIMAPRESS) - ERCOLANO (NAPOLI) - Non accettano l'orientamento sessuale della figlia e la chiudono in casa. E' accaduto ad Ercolano (Napoli), dove una coppia è stata arrestata per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia A chiedere aiuto per la 19enne è stata la fidanzata ventenne, che ha chiamato il 112. La relazione tra le due ragazze era contrastata dai genitori della 19enne che l'hanno prelevata sotto l'abitazione della fidanzata e rinchiusa in casa. - (PRIMAPRESS)