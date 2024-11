Emergenza Valencia: voli dirottati e treni sospesi. Nessun corpo trovato nel garage sotterraneo

(PRIMAPRESS) - VALENCIA (SPAGNA) - I soccorritori spagnoli stanno ancora cercando possibili cadaveri nei garage allagati di Valencia dopo le devastanti inondazioni. La ricerca finora non ne ha rinvenuti e questo ha fatto tirare un respiro di sollievo. Tuttavia resta Il bilancio delle vittime è di 217, quasi tutti nella regione orientale di Valencia, nel peggiore disastro di questo tipo in Spagna da decenni.

Il servizio meteorologico nazionale AEMET ha annunciato la fine dell'emergenza per Valencia, ma ha messo parte della regione nord-orientale della Catalogna in allerta rossa massima per pioggia torrenziale lunedì.

I treni catalani sono stati sospesi fino a nuovo avviso, ha annunciato il ministro dei trasporti Oscar Puente su X, mentre i voli sono stati ritardati e dirottati all'aeroporto El Prat di Barcellona.

Migliaia di soldati, poliziotti, guardie civili e vigili del fuoco hanno trascorso un sesto giorno distribuendo aiuti e pulendo fango e detriti per trovare cadaveri. Ma i soccorsi hanno raggiunto solo poche città giorni dopo il disastro e in molti casi i volontari sono stati i primi a fornire cibo, acqua, servizi igienici e attrezzature per la pulizia.

"Non dovremmo romanticizzarlo: la gente ha salvato la gente perché noi siamo stati abbandonati", ha detto Jorge, un residente della città di Chiva, dove il re e la regina hanno annullato la loro visita domenica dopo che la folla a Paiporta ha lanciato fango e insulti contro i reali.

Gli applausi dovrebbero essere per i volontari, non "per coloro che vengono solo per scattare una foto e mettersi in mostra", ha detto il 25enne all'agenzia di stampa AFP.

Le operazioni di soccorso risultano ancora particolarmente difficili e nel paese non riesce ad essere cancellata l'idea dei forti ritardi con cui è stato dato l'allarme meteo cogliendo tutti di sorpresa.