Emergenza caldo: 13 città con bollino rosso. Nubifragi in Veneto ed Emilia Romagna

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' ancora allerta caldo con 13 città con il bollino rosso, secondo l'indicatore sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi sono interessate Bologna,Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Rieti e Torino. Nei prossimi giorni saranno possibili temporali, tornado e nubifragi nel Nord, in particolare in Veneto ed in Emilia- Romagna. Una perturbazione di origine atlantica porterà aria fredda in quota e non solo, in particolare venerdì prossimo. - (PRIMAPRESS)