Elezioni Venezuela: denunciati brogli elettorali da Plataforma democratica. Ritardi nello spoglio

(PRIMAPRESS) - VENEZUELA - L'ex deputata della Plataforma unitaria democratica, Delsa Solrzano,ha denunciato al Consiglio elettorale irregolarità nello scrutinio in Venezuela. "Lo denuncio con le prove in mano.Stanno ritardando la trasmissione dei dati al centro di computazione e la pubblicazione dei verbali. C'è un numero significativo di seggi elettorali da cui vengono allontanati i nostri testimoni e altri in cui si rifiutano di trasmettere i risultati della scheda di conteggio. Con i risultati che abbiamo-ha aggiunto-sappiamo cosa sta accadendo". - (PRIMAPRESS)