Elezioni Russia: la giornalista Yekatarina Duntsova sfida Putin e sostiene la fine del conflitto con l’Ucraina

MOSCA - L'ex giornalista di una tv locale, Yekaterina Duntsova, correrà per le elezioni presidenziali che si terranno in Russia a marzo. Lo scorso mese, in un'intervista alla Reuters, Duntsova ha detto di essere favorevole alla fine del conflitto in Ucraina e ha chiesto il rilascio dei prigionieri politici russi tra cui Alxei Navalny.