Elezioni regionali in Liguria: oggi seconda giornata di voto sino alle 15. Ieri affluenza al 34,68%

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Resteranno aperti sino alle 15 di oggi lunedì 28 ottobre, i seggi in Liguria per le elezioni regionali. È la seconda giornata di voto che ieri aveva richiamato solo il 30,6% degli elettori e che oggi dovrebbe far guadagnare lo scarto finora esistente con le passate elezioni regionali del 2020.

Subito dopo la chiusura del voto di oggi inizieranno le operazioni di scrutinio.

L'affluenza di ieri domenica 27 ottobre, ha mostrato numeri in discesa rispetto alle ultime elezioni regionali di quattro anni fa. Alle 23 di ieri, con il dato di 1780 sezioni su 1785, l’affluenza in regione è stata del 34,68%, in calo di oltre cinque punti. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ieri ha votato il 37,34%, in provincia di Savona il 31,55 %, in provincia della Spezia il 35,6%, in provincia di Imperia il 27,15%. Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 39,8% a livello regionale, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 40,09%, in provincia di Savona il 41,18%, in provincia della Spezia il 39,47%, in provincia di Imperia il 37,15%.

Ha sollevato polemiche la discutibile scelta della trasmissione Rai, Report, che ieri sera ha mandato in onda un lungo servizio sul caso giudiziario dell'ex Presidente della Regione, Giovanni Toti per corruzione e finanziamento illecito proprio mentre la Liguria è al voto. Una decisione di messa in onda che probabilmente supera la valutazione dell'inchiesta giornalistica per finire nell'agone politico senza più regole non molto lontano, in fondo, dal traffico di influenze illecite. - (PRIMAPRESS)