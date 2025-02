Elezioni presidenziali Equador: verso il ballottaggio per l’uscente Noboa e la sfidante di sinistra Luisa Gonzalez

(PRIMAPRESS) - EQUADOR - Elezioni presidenziali in Equador. Secondo i dati del Consiglio elettorale nazionale (Cne),il presidente uscente Daniel Noboa, del movimento al governo Azione Democratica Nazionale, mentre sono state scrutinate il 50,99% delle schede, avrebbe il 45,21% dei voti. La candidata di sinistra Luisa Gonzalez ha il 43,41%. Probabile quindi il ballottaggio il 13 aprile tra Noboa e Gonzalez, che si sono già affrontati nel secondo turno delle elezioni straordinarie del 2023, in cui l'imprenditore è stato eletto per completare il mandato del presidente Guillermo Lasso. - (PRIMAPRESS)