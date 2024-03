Elezioni Mosca: l’invito di Julia Navalnaya, la vedova di Navalny di aderire alla contestazione:”Mezzogiorno contro Putin”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo morto a fine febbraio, ha invitato i russi a recarsi alle urne il prossimo 17 marzo, alle 12, come forma di protesta contro Putin. Lancia in un video sul web l'iniziativa "Mezzogiorno contro Putin", un'azione che già il marito di Julia aveva lanciato prima di morire in carcere. "Deciderete poi voi cosa fare, votare, rovinare la scheda elettorale, scrivere 'Navalny'",spiega la vedova. L'iniziativa "aiuterà a capire che c'è tanta gente che non appoggia il Cremlino". Intanto,i servizi segreti russi insistono nel dichiarare che per Navalny si è trattato di "morte naturale. Nessun complotto". - (PRIMAPRESS)