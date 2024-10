Elezioni Georgia: si va al riconteggio delle schede in 5 sezioni dopo le proteste di brogli

(PRIMAPRESS) - GEORGIA - La Commissione elettorale centrale della Georgia ha annunciato oggi che ci sarà un nuovo conteggio parziale delle schede, dopo le denunce di brogli alle parlamentari. La dichiarazione pubblicata sul sito della Commissione specifica che le commissioni distrettuali "riconteranno le schede di cinque seggi scelti in modo casuale per ogni distretto elettorale" per un totale di circa il 14% dei seggi del Paese. - (PRIMAPRESS)